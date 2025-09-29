Спорт
Кайрат
Сегодня
19:45 (Мск)
Реал Мадрид
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
Галатасарай
Сегодня
22:00 (Мск)
Ливерпуль
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
Интер М
Сегодня
22:00 (Мск)
Славия П
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
Атлетико М
Сегодня
22:00 (Мск)
Айнтрахт Ф
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
Дженоа
0:3
Завершен
Лацио
Италия — Серия А|5-й тур
Эвертон
1:1
Завершен
Вест Хэм Юнайтед
Англия — Премьер-лига|6-й тур
00:11, 30 сентября 2025Спорт

В Москве создали мусульманскую футбольную лигу

Ринат Каюмов заявил, что в Москве организовали мусульманскую футбольную лигу
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

В Москве организовали мусульманскую футбольную лигу. Об этом РИА Новости сообщил руководитель организации Ринат Каюмов.

Каюмов заявил, что инициатива призвана объединить отдельные команды и турниры, проводимые духовными управлениями мусульман, в единый формат. Он отметил, что в данный момент ведется официальная регистрация соревнований, в которых участвуют 14 команд. При этом в лиге представлены не только мусульмане, но и спортсмены других конфессий.

Каюмов добавил, что все игроки обязаны соблюдать регламент. В частности, установлен дресс-код, запрещающий появление на поле с обнаженным торсом, а также строгий запрет на ненормативную лексику. Нарушение правил влечет предупреждение или дисквалификацию на несколько матчей.

Ранее полузащитник калининградской «Балтики» Даниил Уткин рассказал о том, как соблюдал пост во время священного для мусульман месяца Рамадан. По его словам, первые две недели прошли легко.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
