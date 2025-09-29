В Москве создали мусульманскую футбольную лигу

Ринат Каюмов заявил, что в Москве организовали мусульманскую футбольную лигу

В Москве организовали мусульманскую футбольную лигу. Об этом РИА Новости сообщил руководитель организации Ринат Каюмов.

Каюмов заявил, что инициатива призвана объединить отдельные команды и турниры, проводимые духовными управлениями мусульман, в единый формат. Он отметил, что в данный момент ведется официальная регистрация соревнований, в которых участвуют 14 команд. При этом в лиге представлены не только мусульмане, но и спортсмены других конфессий.

Каюмов добавил, что все игроки обязаны соблюдать регламент. В частности, установлен дресс-код, запрещающий появление на поле с обнаженным торсом, а также строгий запрет на ненормативную лексику. Нарушение правил влечет предупреждение или дисквалификацию на несколько матчей.

