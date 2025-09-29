Экономика
17:10, 29 сентября 2025Экономика

В России снизится число граждан без сбережений

Аналитик Мильчакова: К 2030 году число россиян без сбережений упадет до 10%
Кирилл Луцюк

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В России будет снижаться количество граждан, не располагающих сбережениями. Об этом «Ленте.ру» сообщила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Так она прокомментировала результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), который показал, что 65 процентов жителей России после наступления пенсионного возраста надеются располагать дополнительными источниками дохода, помимо государственной пенсии. Лишь 27 процентов признались, что надеются прожить исключительно на государственную пенсию.

Мильчакова обратила внимание, что пять лет назад сбережений не имели больше половины россиян. Однако высокие процентные ставки банков и растущая популярность фондового рынка, а также долгосрочных накоплений в негосударственных пенсионных фондах изменили модель поведения многих россиян. Как следствие, выросла доля тех, кто уже обзавелся сбережениями на будущее.

По мнению аналитика, при таком росте номинальных зарплат в России, какой имел место в 2023–2025 годах (плюс 10–15 процентов в год), процент россиян без сбережений будет снижаться примерно на четыре-пять процентных пунктов в год.

«К 2030 году процент россиян без сбережений может снизиться с текущих 35–38 до 10–20 процентов», — предположила Мильчакова.

По итогам второй декады сентября средняя максимальная ставка по вкладам в десяти крупнейших российских банках уменьшилась до 15,56 процента годовых.

