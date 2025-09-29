В США задались вопросом «Почему Россия больше не может производить самолеты?»

TNI: Россия не может производить самолеты из-за устаревшего производства

Россия якобы больше не может в больших масштабах выпускать боевые самолеты из-за устаревшего производства, а не отсутствия талантливых инженеров. Вопросом, почему Россия больше не может производить самолеты, задался обозреватель американского журнала The National Interest Харрисон Касс.

«Впечатляющий дизайн истребителя Су-57 показывает, что проблема российской аэрокосмической промышленности заключается не в талантливых инженерах, а в устаревшем процессе производства», — говорится в публикации.

Автор заметил, что темпы производства истребителей и военно-транспортных самолетов в России ниже, чем в США и Китае. «Причины кроются в сочетании исторических, экономических и технологических факторов», — уверяет обозреватель.

По его оценке, в России якобы отсутствуют современные автоматизированные сборочные линии, подобные тем, что есть у американских корпораций Boeing и Lockheed Martin. В частности, Касс пишет, что Россия отстает от США и Китая в роботизированном производстве и аддитивных технологиях, благодаря которым Вашингтон и Пекин могут достаточно быстро создавать, испытывать и масштабировать свои разработки. Согласно Кассу, зачастую российские специалисты собирают самолеты «вручную».

Ранее журнал Military Watch Magazine заметил, что Индия планирует купить у России 140 истребителей Су-57, которые получат семь эскадрилий Военно-воздушных сил страны.

Также в сентябре то же издание назвало фронтовой истребитель-бомбардировщик Су-34 важнейшим созданным Россией боевым самолетом.