В Верховной Раде предложили выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию

В Верховной Раде предложили выдвинуть Трампа на соискание Нобелевской премии
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Ammar Awad / Reuters

В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления, предлагающий выдвинуть президента США Дональда Трампа на соискание Нобелевской премии мира. Соответствующий законопроект опубликован на сайте Верховной Рады.

«Среди пяти подписантов — лишь один "слуга народа", поэтому инициатива, скорее всего, не согласована с Банковой», — подчеркнул Telegram-канал «Страна.ua».

Ранее Reuters со ссылкой на мнение экспертов сообщил, что у Трампа вообще нет шансов получить Нобелевскую премию мира. Вручение премии состоится 10 октября.

При этом президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что для получения награды Трампу необходимо остановить конфликт между Израилем и Палестиной.

