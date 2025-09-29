Владелец гостевого дома годами накачивал наркотиками и насиловал постоялиц

В Японии владельца гостевого дома приговорили к 26 годам тюрьмы за изнасилования постоялиц. Об этом пишет Japan Today.

Приговор 51-летнему Тосихару Такеучи вынесли в городе Окияма. Мужчина владел домашней гостиницей в городе Сатосе. При этом, как установило следствие, он годами накачивал наркотиками и насиловал женщин, которые останавливались у него.

С 2018 по 2022 год жертвами Такеучи стали по меньшей мере 10 женщин. При этом адвокаты насильника утверждали, что он совершал преступления «по приказу темной тени» и не отдавал отчета своим действиям.

Суд эти оправдания не впечатлили. Судья заявил, что Такеучи полностью осознавал, что делает. Он, в частности, снимал изнасилования на видео и хранил ролики в отдельных папках на компьютере, которые называл именами жертв.

Ранее сообщалось, что во Франции приговорили к 20 годам тюрьмы 71-летнего Доминика Пелико. Мужчина накачивал жену наркотиками и позволял незнакомцам насиловать ее.