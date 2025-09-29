Мир
06:16, 29 сентября 2025Мир

Володин встретился с главой Вьетнама

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Вячеслав Володин

Вячеслав Володин. Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в понедельник, 29 сентября, встретился с главой Вьетнама Лыонг Кыонгом. Встреча политиков состоялась в рамках официального визита председателя ГД в республику, информирует РИА Новости.

«Прежде всего хочу передать вам от нашего президента Владимира Владимировича Путина самые добрые пожелания, и успехов в работе», — упомянул во время своего выступления Володин.

По его словам, задача Госдумы — «сделать все, чтобы через законодательное решение» можно было выйти на реализацию ряда договоренностей, достигнутых главами двух государств.

Помимо этого, важно внести вклад в развитие отношений между двумя народами и государствами, чему была посвящена работа в рамках четвертого заседания совместной комиссии, добавил от себя Вячеслав Володин.

3 сентября сообщалось, что Владимир Путин в Пекине встретился со своим коллегой из Вьетнама Лыонг Кыонгом. Глава РФ отметил, что сотрудничество России и Вьетнама по разным направлениям интенсифицировалось в последние годы.

Оба политика находятся в Китае на мероприятиях в честь 80-летия Победы над милитаристской Японией.

В мае этого года Владимир Путин заявил, что РФ и Вьетнам договорились расширять взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество.

    Все новости