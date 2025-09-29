Врач назвала вредные при простуде продукты

Диетолог Михалева: При простуде следует с осторожностью есть свежие овощи

Во время болезни важно правильно поддерживать организм, считает врач-эндокринолог, диетолог Оксана Михалева. Какие продукты при простуде приносят пользу, а какие считаются вредными, она рассказала в беседе с «Газетой.Ru».

Михалева отметила, что во время болезни организму нужна энергия для борьбы с инфекцией. Однако она подчеркнула, что не все продукты одинаково хорошо подходят для этой цели. Так, она призвала до выздоровления исключить из рациона фастфуд, снеки, жареную и жирную пищу, а также газированные напитки.

Кроме того, врач назвала нежелательными при простуде блюда из красного мяса, выпечку и кондитерские изделия. По ее словам, с осторожностью следует есть свежие овощи и фрукты, так как они могут вызывать дискомфорт и тяжесть в желудке.

Михалева добавила, что во время простуды лучше есть простую, легкоусвояемую пищу — бульоны, супы, каши и хорошо проваренное мясо.

Также врач подчеркнула, что при болезни не нужно есть через силу. Если совсем нет аппетита, она посоветовала пить больше морсов, компотов или теплого молока с медом. По ее словам, эти напитки помогут быстрее выводить токсины из организма, предотвратят обезвоживание и придадут сил.

Ранее доцент кафедры индустрии общественного питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета Росбиотех Дмитрий Быстров предупредил, что молоко с медом не лечит простуду. Он уточнил, что напиток может ненадолго облегчить симптомы, но вылечить кашель он не может.