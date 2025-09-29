Спорт
17:46, 29 сентября 2025Спорт

Жена Смолова раскрыла подробности брачного контракта с футболистом

Блогер Истомина рассказала, что у нее с футболистом Смоловым брачный контракт
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Кадр: FAMETIME TV / YouTube

Блогер Карина Истомина, жена российского футболиста Федора Смолова, в интервью YouTube-каналу Лауры Джугелии раскрыла подробности брачного контракта со спортсменом.

Истомина рассказала, что именно Смолов предложил ей заключить соглашение. «Если мы разъезжаемся, что его — остается его, что мое — мое», — заявила она, подчеркнув, что ей хватит средств на воспитание ребенка.

Истомина и Смолов поженились в начале июня 2023 года. Тогда нападающий московского «Динамо» опубликовал фотографию невесты в белом платье, которая демонстрирует обручальное кольцо. Девушка также разместила у себя в соцсетях снимок с кольцами. В ноябре 2023 года стало известно, что у Смоловых родилась дочь.

Смолов известен по выступлениям за «Локомотив», «Краснодар», «Урал» и «Динамо». Также нападающий привлекался к играм за сборную России.

    Все новости