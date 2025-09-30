47-летняя Любовь Толкалина показала внешность без макияжа

Российская актриса Любовь Толкалина показала внешность без макияжа

Российская актриса театра и кино Любовь Толкалина показала природную внешность. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 711 тысяч подписчиков.

47-летняя звезда сериалов «И снова здравствуйте!» и «Хеппи-энд» разместила снимок, на котором предстала крупным планом.

На фото знаменитость продемонстрировала лицо с мелкими мимическими морщинами, отказавшись от макияжа. В то же время она собрала волосы в высокий пучок.

