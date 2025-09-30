Алькарас выиграл турнир ATP в Токио

Испанец Алькарас обыграл американца Фрица в финале турнира ATP 500 в Токио

Испанец Карлос Алькарас одержал победу на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) 500 в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В финале Алькарас играл против американца Тейлора Фрица (5-я ракетка мира). Встреча завершилась в двух сетах со счетом 6:4, 6:4. Спортсмены провели на корте 1 час 32 минуты.

22-летний Алькарас занимает первое место в рейтинге ATP. Это его 24-й титул в карьере и 8-й в текущем сезоне.

Ранее Алькарас одержал победу в финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open). Алькарас обыграл итальянца Янника Синнера со счетом 6:2, 3:6. 6:1, 6:4.