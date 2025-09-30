Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Кайрат
Сегодня
19:45 (Мск)
Реал Мадрид
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
Галатасарай
Сегодня
22:00 (Мск)
Ливерпуль
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
Интер М
Сегодня
22:00 (Мск)
Славия П
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
Атлетико М
Сегодня
22:00 (Мск)
Айнтрахт Ф
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
Аталанта
Сегодня
19:45 (Мск)
Брюгге
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
Челси
Сегодня
22:00 (Мск)
Бенфика
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
Лёнер Тьен
2:1
Завершен
Даниил Медведев
Пекин (м)
15:30, 30 сентября 2025Спорт

Алькарас выиграл турнир ATP в Токио

Испанец Алькарас обыграл американца Фрица в финале турнира ATP 500 в Токио
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Issei Kato / Reuters

Испанец Карлос Алькарас одержал победу на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) 500 в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В финале Алькарас играл против американца Тейлора Фрица (5-я ракетка мира). Встреча завершилась в двух сетах со счетом 6:4, 6:4. Спортсмены провели на корте 1 час 32 минуты.

22-летний Алькарас занимает первое место в рейтинге ATP. Это его 24-й титул в карьере и 8-й в текущем сезоне.

Ранее Алькарас одержал победу в финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open). Алькарас обыграл итальянца Янника Синнера со счетом 6:2, 3:6. 6:1, 6:4.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Пентагон призвал готовиться к войне

    Известный голливудский актер объяснил восьмилетний перерыв в общении с матерью

    Новый способ заработать появился у российских блогеров

    Apple оштрафовали на семь миллионов рублей

    Ушедшая из России компания собралась уволить тысячи сотрудников

    В российском регионе начали публиковать информацию о наличии топлива на АЗС

    По Москве ударили заморозки

    Чехия запретила въезд неаккредитованным российским дипломатам

    Цены на нефть опустились до минимума с 22 сентября

    Стал известен неожиданный побочный эффект «Оземпика»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости