Американский хоккеист клуба КХЛ рассказал о впечатлениях от жизни в России

Выступающий в КХЛ хоккеист Куинни: Россия прекрасна, Петербург — невероятный

Американский нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Шанхай Дрэгонс» Гейдж Куинни рассказал о впечатлениях от жизни в России. Его слова приводит «Матч ТВ».

По словам игрока, страна полностью соответствует его ожиданиям. «Россия прекрасна, Санкт‑Петербург невероятный город, все люди здесь всегда готовы прийти на помощь. У меня только положительные впечатления от страны и города», — заявил хоккеист.

Куинни добавил, что переехать в Россию ему посоветовали знакомые спортсмены и спортивные менеджеры. «Мне помогло принять решение мое агентство, они рассказали мне очень много хороших вещей о России. (...) Знакомые из КХЛ рассказывали мне о России только положительные вещи, в принципе, все так и оказалось», — добавил он.

Ранее американский защитник «Шанхай Дрэгонс» Дойл Сомерби сравнил еду в России и на родине. Он отметил, что российская кухня вкуснее домашней.

Куинни перешел в «Шанхай Дрэгонс», который ранее носил название «Куньлунь Ред Стар», в августе 2025 года. Его контракт рассчитан до мая 2026 года.