Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:21, 30 сентября 2025Бывший СССР

Армения и Украина договорились развивать сотрудничество

Главы МИД Армении и Украины договорились развивать сотрудничество двух стран
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: @AraratMirzoyan / X

Главы МИД Армении и Украины Арарат Мирзоян и Андрей Сибига провели официальную встречу и договорились развивать сотрудничество двух стран. Об их переговорах на полях Варшавского форума по безопасности написал представитель Еревана на своей странице в соцсети X.

«Cостоялась содержательная беседа с моим коллегой Андреем Сибигой. Мы договорились развивать армяно-украинское сотрудничество и расширять двустороннюю повестку дня», — написал армянский дипломат.

Он уточнил, что стороны также обсудили достижение мира на Украине и продолжающуюся там специальную военную операцию (СВО). Представители Украины и Армении также обсудили мир последней с Азербайджаном.

Армения является членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вместе с Россией, Казахстаном, Белоруссией и Киргизией.

23 сентября в кулуарах Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудил со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским СВО и пути решения украинского кризиса. «Лента.ру» обратила внимание, что политики вели переговоры на английском языке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России объявили о готовящейся резонансной провокации Киева

    Мигранты и россияне не смогли закрыть счет в ресторане и устроили массовую драку

    Вынужденная покинуть клуб москвичка отомстила администратору и попала на видео

    Охотники с собакой не пережили удара молнии

    Американский хоккеист клуба КХЛ рассказал о впечатлениях от жизни в России

    Звезду популярного телешоу забросали угрозами после одного фото

    Оборудованный противодроновой защитой российский НПЗ сняли на видео

    В Молдавии после парламентских выборов задержали лидера оппозиционной партии

    Представлен клон iPhone Air

    Орбан заявил об империалистических намерениях Запада обокрасть Украину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости