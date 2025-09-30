Армения и Украина договорились развивать сотрудничество

Главы МИД Армении и Украины договорились развивать сотрудничество двух стран

Главы МИД Армении и Украины Арарат Мирзоян и Андрей Сибига провели официальную встречу и договорились развивать сотрудничество двух стран. Об их переговорах на полях Варшавского форума по безопасности написал представитель Еревана на своей странице в соцсети X.

«Cостоялась содержательная беседа с моим коллегой Андреем Сибигой. Мы договорились развивать армяно-украинское сотрудничество и расширять двустороннюю повестку дня», — написал армянский дипломат.

Он уточнил, что стороны также обсудили достижение мира на Украине и продолжающуюся там специальную военную операцию (СВО). Представители Украины и Армении также обсудили мир последней с Азербайджаном.

Армения является членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вместе с Россией, Казахстаном, Белоруссией и Киргизией.

23 сентября в кулуарах Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудил со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским СВО и пути решения украинского кризиса. «Лента.ру» обратила внимание, что политики вели переговоры на английском языке.