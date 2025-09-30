Бедный рыбак поймал редкую рыбу и разбогател

В Бангладеш бедный рыбак поймал черного групера и разбогател на 95 тысяч таков

В Бангладеш бедный рыбак поймал черного групера весом 18 килограммов и разбогател на 95 тысяч таков (65 тысяч рублей). Об этом сообщает DeshkalNews.

Редкая рыба оказалась среди улова рыболовецкого судна, которым владеет Абдул Монаф. Черного групера, которого в Бангладеш также называют рыбой-папой, он выловил в воскресенье, 28 сентября, в Бенгальском заливе.

Монаф отвез рыбу на ближайший рынок, где выручил за нее крупную сумму. Как пояснил ихтиолог Делвар Хоссейн, черные груперы не только вкусны, но и используются в традиционной медицине, из-за чего обычно дорого стоят.

Ранее сообщалось, что в Индии бедные рыбаки из Западной Бенгалии поймали редчайшую акулу и разбогатели. Они не раскрыли вырученную сумму, однако за их улов на аукционе боролось сразу шесть фармацевтических компаний.