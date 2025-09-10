Из жизни
10:37, 10 сентября 2025Из жизни

Бедные рыбаки поймали редчайшую 200-килограммовую рыбу и разбогатели

В Индии рыбаки поймали редчайшую 200-килограммовую акулу и разбогатели
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Oleksandr Sushko / Unsplash

В Индии бедные рыбаки из Западной Бенгалии поймали редчайшую акулу и разбогатели на аукционе. Об этом сообщает Odisha TV.

Удача улыбнулась жителям города Дигха 4 сентября. В их сети попалась 200-килограммовая акула. Вид рыбы не уточняется, однако, по словам жителей региона, такой улов попадается только два-три раза в год. Счастливчики отвезли акулу на международный рыбный рынок города Мохана в соседнем штате Одиша.

На состоявшемся там аукционе за огромную рыбу боролись шесть компаний, производящих традиционные лекарства — органы акул считаются целебными. В итоге победу одержала фирма из Западной Бенгалии, а рыбакам досталась крупная сумма, размер которой они сохранили в тайне.

Ранее сообщалось, что в Индии бедные рыбаки из штата Одиша поймали огромного редкого сома. Им удалось продать свой улов за 300 тысяч рупий (280 тысяч рублей).

