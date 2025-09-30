Двое мужчин отбились от напавшего на них в горах медведя

В национальном парке Кенай-Фьордс на Аляске бурый медведь напал на туристов. Об этом сообщает CBS News.

Двое мужчин отбились от хищника на ледниковой тропе Эксит-Глейшер. Они получили легкие травмы и были доставлены в местную больницу.

Из-за нападения туристическую тропу, которая проходит в горах недалеко от города Анкоридж, временно закрыли. Специалисты по дикой природе и рейнджеры осматривают территорию, чтобы установить обстоятельства нападения.

В национальном парке обитают как бурые, так и черные медведи. Причем первые более склонны защищать свою территорию. Администрация парка рекомендует при встрече с бурым медведем притвориться мертвым. Если это не поможет, надо как можно более активно отбиваться.

Это уже второй случай нападения медведя в регионе за последний месяц. В августе хищник в соседнем городе Кенай напал на женщину, которая вышла на пробежку во время пробежки.

