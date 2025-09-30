Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
05:00, 30 сентября 2025Из жизни

Двое мужчин отбились от напавшего на них в горах медведя

На Аляске медведь напал на двоих туристов в горах
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Hunter Masters / Unsplash

В национальном парке Кенай-Фьордс на Аляске бурый медведь напал на туристов. Об этом сообщает CBS News.

Двое мужчин отбились от хищника на ледниковой тропе Эксит-Глейшер. Они получили легкие травмы и были доставлены в местную больницу.

Из-за нападения туристическую тропу, которая проходит в горах недалеко от города Анкоридж, временно закрыли. Специалисты по дикой природе и рейнджеры осматривают территорию, чтобы установить обстоятельства нападения.

Материалы по теме:
«Ружье не поможет» Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
«Ружье не поможет»Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
2 июля 2021
«Я вырвала сына из пасти леопарда» Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
«Я вырвала сына из пасти леопарда»Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
13 января 2021
Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Самый страшный зверьБегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
12 сентября 2019

В национальном парке обитают как бурые, так и черные медведи. Причем первые более склонны защищать свою территорию. Администрация парка рекомендует при встрече с бурым медведем притвориться мертвым. Если это не поможет, надо как можно более активно отбиваться.

Это уже второй случай нападения медведя в регионе за последний месяц. В августе хищник в соседнем городе Кенай напал на женщину, которая вышла на пробежку во время пробежки.

Ранее сообщалось, что атакованный медведем мужчина успел записать последние минуты жизни на видео. Нападение произошло летом в Греции.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Не мир» или «война нового типа». В Европе заявили об изменившихся отношениях с Россией

    Мошенники нацелились на одну категорию россиян

    В спецназе «Ахмат» объяснили бесполезность миноискателей на передовой

    Двое мужчин отбились от напавшего на них в горах медведя

    БДСМ-госпожа раскрыла неожиданную правду о мужчинах в порно

    В США рассказали о важной правке Израиля в план Трампа по Газе

    Стало известно о принудительном взыскании долгов с актера Петренко

    Сальдо назвал желающие присоединиться к России регионы Украины

    Россиян предупредили о новой схеме мошенничества от имени собственников квартир

    В Подмосковье успешно прооперировали молодого человека с необычным ранением

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости