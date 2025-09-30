Россия
Генерал-полковник объяснил крупнейший за девять лет призыв в армию России

Картаполов: Крупнейший за девять лет осенний призыв связан с цифрами весеннего
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Крупнейший за девять лет призыв в Российскую армию связан с цифрами весенней кампании, в рамках которой на службу привлекли немного меньше граждан, чем планировалось. Так запланированное число призывников объяснил глава комитета по обороне Госдумы, генерал-полковник Андрей Картаполов в беседе с РБК.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о призыве 1 октября на службу в вооруженные силы 135 тысяч граждан. Это самая крупная осенняя кампания с 2016 года, когда на службу привлекались 152 тысячи человек.

По словам Картаполова, в прошедший весенний призыв планировалось набрать 160 тысяч призывников. «Набрали меньше по разным причинам. Поэтому на осенний призыв цифры выросли», — сказал он.

Парламентарий также подчеркнул, что продолжается плановое развитие Вооруженных сил России. «Формируются новые части, в том числе в Ленинградском военном округе, для прикрытия границы с Финляндией. Там же кто-то тоже должен служить», — отметил генерал-полковник.

Картаполов также назвал увеличение числа призывников объективным процессом, который не связан с проведением специальной военной операции.

24 сентября Госдума рассмотрела и приняла в первом чтении законопроект о круглогодичном призыве в армию. Авторы документа предложили проводить призывные мероприятия в течение всех 12 месяцев, что, по их мнению позволит распределить нагрузку на призывные пункты. Как заявил Картаполов, инициатива «идет навстречу призывникам». Кроме того, по его словам, действующая система весеннего и осеннего призывов устарела и не отвечает требованиям цифровой эпохи, в том числе из-за необходимости каждые полгода издавать новые приказы, которые, «по сути, дублируют друг друга».

    Все новости