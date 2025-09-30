«Искусный дипломатический жест». Лавров предложил включить новые страны в Совбез ООН. Почему это вызвало негодование в Японии?

Baijiahao: Лавров тихо устроил сюрприз Японии, пока весь мир следил за Трампом

Предложение министра иностранных дел России Сергея Лаврова включить в состав Совета Безопасности ООН Бразилию и Индию вызвало «бурю негодования» в Японии, утверждает китайский портал Baijiahao.

По мнению автора портала, «весьма заманчивое предложение» Лаврова Генеральной Ассамблее ООН «звучало максимально конструктивно». «Это был поистине искусный дипломатический жест», — считает Baijiahao, говоря о словах российского министра о призыве расширить права стран Азии, Африки и Латинской Америки.

Лавров своим предложением, во-первых, продемонстрировал публичную поддержку российских союзников, а во-вторых, нанес удар по противникам РФ, поддержавшим антироссийские санкции, добавили в материале. Среди них указана Япония, которая давно рвется в Совбез ООН, мечтая получить там место постоянного члена. Но, по мнению Baijiahao, вариант реформы Лаврова фактически закрывает ей туда дорогу.

Сергей Лавров на пресс-конференции после выступления на 80-й сессии Генассамблеи ООН, 27 сентября Фото: Eduardo Munoz / Reuters

«Мечты Японии стать постоянным членом Совбеза ООН так и останутся мечтами», — констатировали в статье.

Россия уже не раз отвергала возможность членства Японии в Совбезе

В своем выступлении на Генассамблее ООН Лавров призвал к демократизации Совета Безопасности ООН «исключительно через расширение представленности Азии, Африки и Латинской Америки».

Поддерживаем заявки Бразилии и Индии на постоянную прописку в Совете при одновременном исправлении исторической несправедливости в отношении Африки в параметрах, согласованных самими странами континента Сергей Лавров министр иностранных дел России

Ранее Лавров также высказывался, что Индия, Бразилия и страны Африки по всем параметрам давно заслужили постоянную прописку в составе Совета Безопасности. По словам главы российского дипломатического ведомства, Запад опять-таки пытается испортить этот процесс. Он уточнил, что Япония и Германия «слепо и покорно идут в фарватере США», а когда Вашингтон их ущемляет, «они и пискнуть не посмеют», поэтому эти страны не смогут войти в Совбез ООН.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя также заявлял, что Германия и Япония никогда не смогут получить место постоянного члена Совбеза. «Не видать им этого места не только как своих ушей, но и всего остального. Это уже очевидный факт», — счел дипломат.