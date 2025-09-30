Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
12:41, 30 сентября 2025Из жизни

Из желудка 17-летней девушки вырезали гигантский ком волос

В Саудовской Аравии из желудка 17-летней девушки вырезали ком съеденных ею волос
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

В Эр-Рияде, Саудовская Аравия, хирурги спасли 17-летнюю девушку, страдающую от синдрома Рапунцель. Об этом клиническом случае стало известно из медицинского журнала Journal of Surgical Case Reports.

Девушка попала в больницу с жалобами на сильную боль в животе, вздутие, рвоту и неспособность глотать. Врач осмотрел ее, прощупал ее живот и наткнулся на что-то твердое внутри. Лабораторные анализы пациентки были в норме. Причину странных симптомов раскрыла компьютерная томография.

В желудке девушки нашли гигантский ком волос, постепенно заполняющий двенадцатиперстную кишку. Съеденных ею волос оказалось так много, что хирургам пришлось проводить открытую операцию. Они успешно вырезали ком, прочистили желудок пациентки и наложили швы.

Материалы по теме:
«Утром человек был здоров, а к вечеру захлебывался кровью» Как опасный вирус убил больше людей, чем две мировые войны
«Утром человек был здоров, а к вечеру захлебывался кровью»Как опасный вирус убил больше людей, чем две мировые войны
6 октября 2020
«Я понимала весь ужас моего диагноза» Как живут россияне с редким заболеванием крови
«Я понимала весь ужас моего диагноза»Как живут россияне с редким заболеванием крови
25 декабря 2020

Родители девочки рассказали, что ей давно диагностировали пикацизм. Это редкое расстройство, при котором человек употребляет в пищу несъедобные предметы.

Из-за этого у девочки и развился синдром Рапунцель — состояние, при котором у пациентов, поедающих свои волосы, ком полностью заполняет желудок и проникает в кишечник. В мире было зафиксировано не более сотни подобных случаев. Девочку отправили на психотерапию.

Ранее сообщалось, что в Мексике хирурги удалили из живота трехлетней девочки ком волос и разлагающейся пищи. Она попала в больницу с диагностированной депрессией и тяжелой степенью анемии.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина атаковала Россию ракетами «Нептун»

    Легендарный голливудский актер изменился до неузнаваемости

    Google отказался от требований к «Спасу» и RT

    Генерал-полковник объяснил крупнейший за девять лет призыв в армию России

    Сдача бойцов ВСУ в плен в ДНР попала на видео

    В России высказались о последствиях передачи Украине замороженных российских активов

    Россияне смогут наблюдать редкое явление

    Заправки в России решили проверить из-за роста цен на бензин

    Из желудка 17-летней девушки вырезали гигантский ком волос

    Получивший гражданство хоккеист из США захотел сыграть за сборную России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости