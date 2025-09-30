Минпромторг указал на продление льгот на утильсбор для одного вида машин

Алиханов указал на продление льгот на утильсбор для самых массовых машин

Готовящиеся изменения методики расчета утильсбора не повлияют на стоимость самых массовых автомобилей в России. Об этом заявил глава Министерства промышленности и торговли (Минпромторга) РФ Антон Алиханов, его слова приводит ТАСС.

Он указал, что самые востребованные на российском авторынке категории машин не пострадают от нового утильсбора. Льготные коэффициенты при уплате утильсбора для граждан продолжат действовать в отношении автомобилей, мощность двигателя которых составляет менее 160 лошадиных сил (л.с.), пояснил Алиханов.

Именно эта категория машин на внутреннем рынке сейчас является самой востребованной. Доля подобного вида авто в стране в настоящее время составляет свыше 80 процентов, отметил министр. «Предлагаемое решение не повлияет на доступность самых массовых категорий автомобилей», — резюмировал Алиханов.

Ожидается, что новая методика расчета утильсбора вступит в силу с 1 ноября. В преддверии изменений россияне начали активно приобретать машины, пока их стоимость резко не увеличилась.

К числу главных пострадавших от готовящихся изменений глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков отнес ряд популярных у граждан моделей, включая Geely Monjaro, BMW X3, BMW X5, BMW 5-Series, Toyota Highlander, Toyota RAV4, Kia Sorento, Kia Carnival, Hyundai Palisade и Hyundai Santa Fe. В то же время, подчеркивал он, на внутреннем рынке останется ряд востребованных «доутильных» машин вроде Volkswagen Golf, Tiguan, Passat, Kia K3 и K5, Mazda 3, CX-3 и CX-30. Среди премиальных авто вряд ли резко подорожают BMW X1, Mercedes-Benz С-Class и Audi A3, заключил он.