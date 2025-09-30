Момент взрыва движущегося автомобиля попал на видео

В сети появилось видео взрыва движущегося автомобиля Toyota Camry

Легковой автомобиль Toyota Camry взорвался во время движения на Ростовском шоссе в Краснодаре. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По словам местных жителей, произошло два взрыва. Первый прогремел в автомобиле во время движения, а второй уже во время пожара на дороге. По предварительным данным, в машине взорвался газовый баллон.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге 14 человек пострадали при столкновении двух автобусов на трассе на улице Селькоровской. Предположительно, ДТП произошло из-за несоблюдения дистанции.

До этого четверо пострадали в результате столкновения автобуса и троллейбуса в Челябинске.