Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:01, 30 сентября 2025Россия

Момент взрыва движущегося автомобиля попал на видео

В сети появилось видео взрыва движущегося автомобиля Toyota Camry
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Легковой автомобиль Toyota Camry взорвался во время движения на Ростовском шоссе в Краснодаре. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По словам местных жителей, произошло два взрыва. Первый прогремел в автомобиле во время движения, а второй уже во время пожара на дороге. По предварительным данным, в машине взорвался газовый баллон.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге 14 человек пострадали при столкновении двух автобусов на трассе на улице Селькоровской. Предположительно, ДТП произошло из-за несоблюдения дистанции.

До этого четверо пострадали в результате столкновения автобуса и троллейбуса в Челябинске.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это очень хорошее предложение». США установили связь с Лукашенко, чтобы влиять на Россию. Что об этом известно?

    Медведев усомнился в подлодках Трампа у российских берегов

    Внука Калашникова признали виновным в убийстве баскетболиста

    Орбан заявил о готовности Венгрии сбивать российские беспилотники

    Момент взрыва движущегося автомобиля попал на видео

    Стало известно о готовящемся нападении США на Иран или Йемен

    Трамп вновь заявил о возможности завершить конфликт на Украине за короткие сроки

    В кабинете Лукашенко увидели макет «Орешника»

    Капризов прокомментировал контракт на 136 миллионов долларов в НХЛ

    Попадание «Герани» по цели в Харькове сняли на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости