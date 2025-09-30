Политолог Асафов: Киев хочет втянуть НАТО в конфликт, чтобы изменить ход СВО

Ответ на вопрос о том, зачем Киеву втягивать НАТО в конфликт с Россией, лежит на поверхности, указал политолог Александр Асафов. Мотивацию Украины он объяснил в беседе с «Лентой.ру».

Ранее в Службе внешней разведки (СВР) России сообщили о том, что Киев организовал провокации с якобы российскими беспилотниками в воздушном пространстве Польши и Румынии и готовит новую провокацию в странах Европы с целью втянуть НАТО в конфликт.

Дело в том, что втягивание НАТО в том или ином виде той или иной ее части в конфликт с Россией, по мнению Киева, может изменить плачевную ситуацию на линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции (СВО), где с октября 2023 года продолжается российское наступление, пояснил политолог. И те тактические и стратегические ошибки, которые совершает военное и политическое командование, лишь усиливают этот эффект, добавил он.

«Понятно, что Запад не собирается втягиваться в этот конфликт, и нужны какие-то триггерные моменты, которые позволят его втянуть хоть какой-нибудь частью: коалицией желающих, какими-нибудь условно-миротворческими войсками, еще большим количеством инструкторов, колумбийских наемников, да и еще как-нибудь, потому что дефицит личного состава, дефицит вооружения, дефицит людей, желающих защищать киевский режим, и большое количество СЗЧ, то есть дезертиров, толкают Киев на подобные хитрости, провокации и прочее», — поделился эксперт.

Асафов допустил, что Украина и дальше будет предпринимать попытки втянуть Запад в конфликт с Россией.

20 сентября президент Украины Владимир Зеленский призывал Польшу и Румынию присоединиться и сбивать дроны над его страной. При этом украинский лидер отметил, что на другие государства Киев не рассчитывает.

