Воевавшую за ВСУ наемницу из Италии заочно приговорили в ДНР к 14 годам колонии

Верховный суд ДНР (Донецкой народной республики) заочно вынес приговор итальянской наемнице Джулии Жасмин Шифф, которая воевала на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Генеральную прокуратуру России.

26-летняя Шифф получила 14 лет колонии общего режима. Она обвинялась по ч. 3 ст. 359 («Участие наемника в вооруженном конфликте») УК РФ. Установлено, что в марте 2022 года девушка прибыла на Украину, вступив в состав Интернационального украинского легиона сухопутных войск.

Как уточняется, наемница прошла подготовку и до ноября 2022 года принимала участие в боевых действиях против российских военнослужащих. За это она получила более 540 тысяч рублей.

В конце июля сообщалось, что в ДНР воевавшему на стороне Украины французу Сильвану Жилю Бернару Копену дали 14 лет заочно. Суд установил, что в марте 2023 года наемник прибыл на Украину через границу Польши. Сначала он прошел военную подготовку на базе ВСУ, а потом принял участие в боях с Российской армией.