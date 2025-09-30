Огромный ящер вломился в ресторан и распугал посетителей

В Таиланде огромный варан вломился в ресторан в городе Накхонратчасима. Об этом пишет The Thaiger.

Инцидент произошел утром в среду, 24 сентября, перед самым открытием заведения. У входа собрались ранние посетители, а персонал собирался открыть ресторан. В это время мужчина из очереди услышал странный шум, доносившийся из-за угла.

Он пошел посмотреть, в чем дело, и увидел крупного ящера, который перебрался через забор и залез в служебные помещения. Рептилия успела распугать клиентов и персонал, прежде чем на место прибыли спасатели. Они поймали его и вывезли в естественную среду обитания подальше от жилья.

Владелец ресторана рассказал, что рептилия учуяла запахи еды и пробралась на территорию через водосточную трубу. Мужчина также заявил, что все это произошло рано утром, посетителей было немного и удалось избежать большой паники. Вскоре ресторан продолжил работу в обычном режиме.

Ранее сообщалось, что в Таиланде варан растерзал и съел новорожденного. Рептилию с ребенком в пасти заметил прохожий.