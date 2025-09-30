Популярная актриса 80-х изменилась до неузнаваемости

Папарацци запечатлели изменившуюся до неузнаваемости актрису Стефани Пауэрс

Популярная американская актриса Стефани Пауэрс попала в объективы папарацци во время прогулки по Лос-Анджелесу. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

82-летняя знаменитость была запечатлена на размещенных фото в черной футболке с принтом и сине-черных леггинсах. Помимо этого, звезда надела белые кроссовки, а в качестве аксессуаров выбрала объемную ярко-оранжевую сумку. По мнению журналистов издания, звезда 1980-х изменилась до неузнаваемости.

Стефани Пауэрс наиболее известна благодаря роли Дженнифер Харт в сериале «Супруги Харт» и его сиквелах. Данная роль принесла ей пять номинаций на премию «Золотой глобус» в категории «за лучшую женскую роль в телевизионном сериале — драма».

