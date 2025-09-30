Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:22, 30 сентября 2025Ценности

Популярная актриса 80-х изменилась до неузнаваемости

Папарацци запечатлели изменившуюся до неузнаваемости актрису Стефани Пауэрс
Екатерина Ештокина

Фото: The Image Direct / Legion-media

Популярная американская актриса Стефани Пауэрс попала в объективы папарацци во время прогулки по Лос-Анджелесу. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

82-летняя знаменитость была запечатлена на размещенных фото в черной футболке с принтом и сине-черных леггинсах. Помимо этого, звезда надела белые кроссовки, а в качестве аксессуаров выбрала объемную ярко-оранжевую сумку. По мнению журналистов издания, звезда 1980-х изменилась до неузнаваемости.

Стефани Пауэрс наиболее известна благодаря роли Дженнифер Харт в сериале «Супруги Харт» и его сиквелах. Данная роль принесла ей пять номинаций на премию «Золотой глобус» в категории «за лучшую женскую роль в телевизионном сериале — драма».

Ранее в сентябре популярная звезда 90-х также изменилась до неузнаваемости. Уличные фотографы сняли канадского и американского актера, комедианта и продюсера Рика Мораниса в аэропорту.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Искусный дипломатический жест». Лавров предложил включить новые страны в Совбез ООН. Почему это вызвало негодование в Японии?

    Атаковавший российский техникум экс-студент высказался о своей вине

    Россиян одним способом захотели начать проверять на принятие традиционных ценностей

    Родители похитили вышедшую замуж дочь из дома мужа и избили новых родственников

    Извращенец угрожал расправой российской пенсионерке и изнасиловал ее

    Популярная актриса 80-х изменилась до неузнаваемости

    Российский макет спутника ДЗЗ для низкой орбиты испытали

    Землю накрыла мощнейшая магнитная буря

    Россиян предупредили о новой мошеннической схеме

    Россия резко нарастила закупку бензина в Белоруссии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости