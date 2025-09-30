Силовые структуры
17:55, 30 сентября 2025Силовые структуры

Последствия тарана дома дочерью авторитета Цапка показали на видео

Пробоину, оставленную в доме дочерью авторитета Цапка, сняли на видео
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Огромную дыру в стене дома российских пенсионеров, оставшуюся после тарана автомобилем Mercedes-Benz дочери главы кущевской ОПГ Сергея Цапка, показали на видео. Ролик в своем Telegram публикует РЕН ТВ.

На кадрах видно, что пробоина затянута прозрачной пленкой из напоминающего целлофан материала. Внутри находятся мебель и предметы интерьера. Со стороны улицы разбросаны куски битого кирпича и доски.

30 сентября дочь Сергея Цапка врезалась на элитной иномарке в жилой дом. Девушка сидела за рулем, на пассажирском сиденье был сын прокурора. Предварительно, участники ДТП были под запрещенными веществами.

Жильцы жалуются, что уже третий день живут без стены, света и газа. Mercedes-Benz повредил газопровод и провода. При этом по ночам в регионе температура опускается ниже нуля. Трубы помяты, поэтому жильцы боятся пользоваться газом из-за риска утечки. С момента происшествия ничего не починили.

Банда Цапков орудовала в Краснодарском крае в 1990-2000-х годах, промышляя грабежами и рэкетом. После расправы над семьей фермера в станице Кущевской участников ОПГ задержали. Сам главарь банды — Сергей Цапок — после случившегося получил пожизненное лишение свободы.

