Появилось новое видео пожара в центре Днепропетровска

Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Vladyslav Sodel / Reuters

Появилось видео пожара в центре Днепропетровска (украинское название — Днепр), произошедшего в результате атаки дронов-камикадзе, снятое с нового ракурса. Запись опубликовал военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

На видео запечатлена охваченная огнем крыша здания. При этом видно, что соседние здания не задело.

Ранее стало известно, что в центре Днепропетровска начался пожар после ударов дронов. На кадрах видно, что на улицах города разбросаны обломки.

Позднее появилась информация, что целью ударов по Днепропетровску стало производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По другим данным, целью ударов стал колл-центр мошенников.

