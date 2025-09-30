Россияне бросились скупать один вид машин

«Автостат»: Доля кроссоверов и внедорожников в структуре продаж достигла 72,7 %

По итогам августа 2025 года доля кроссоверов и внедорожников (машин сегмента sport utility vehicle, SUV) в структуре продаж на российском авторынке достигла рекордной отметки в 72,7 процента. О резком росте интереса граждан к этому виду автомобилей сообщает «Автостат» со ссылкой на собственные статистические данные.

Изначально этот тип машин произошел из класса внедорожников, однако в дальнейшем их стали использовать в основном в городских условиях. За последний месяц лета в России продали в общей сложности 88 896 подобного рода автомобилей, уточнили эксперты.

Прежний максимум на внутреннем рынке был установлен в июле 2025 года. Тогда доля машин SUV в структуре продаж на российско рынке достигла 71,8 процента. Таким образом, в августе показатель увеличился почти на процентный пункт. Впервые же этот сегмент авто преодолел планку в 70 процентов в конце 2023 года, резюмировали аналитики.

Ряд автомобилей этой категории в обозримом будущем могут в значительной степени подорожать. Причиной тому — подготовленные Минпромторгом изменения методики расчета утилизационного сбора. Льготные коэффициенты для физических лиц ведомство запланировало сохранить лишь в отношении импортных автомобилей, мощность двигателя которых составляет менее 160 лошадиных сил. К числу же главных пострадавших от этих нововведений глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков отнес популярные у россиян модели кроссоверов — Toyota Highlander, Toyota RAV4, Kia Sorento, Hyundai Santa Fe, а также Geely Monjaro, BMW X3, BMW X5 и BMW 5-Series.