Россиянина признали самым совершенным молодым полузащитником планеты

Футболиста Кисляка признали самым совершенным молодым полузащитником планеты

Международный центр спортивных исследований (CIES) признал полузащитника московского ЦСКА Матвея Кисляка самым совершенным игроком мира в своей возрастной категории до 21 года. Об этом сообщается на сайте организации.

По оценке CIES, профиль футболиста сформирован по семи ключевым метрикам: игра в обороне — 82 из 100, начало атак — 80, развитие атак — 87, дриблинг — 79, передачи — 85, завершение — 76, игра головой — 68.

В июне портал Transfermarkt заявил, что Кисляк подорожал в два раза. Теперь его стоимость оценивается в 16 миллионов евро.

Кисляк выступает за ЦСКА с 2023 года. В текущем сезоне 20‑летний хавбек провел за армейцев 15 матчей, отметившись 3 голами и 5 голевыми передачами.