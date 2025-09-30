Российский «Сварог-стрела» перехватит БПЛА самолетного типа

Frobotics начал испытания «Сварог-стрелы» для перехвата БПЛА самолетного типа

Инжиниринговый центр перспективных разработок Frobotics начал испытания дрона-ПВО (противовоздушной обороны — прим. «Ленты.ру») «Сварог-стрела» для перехвата беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом со ссылкой на представителя организации сообщает ТАСС.

«Аппарат способен развивать скорость до 350 километров в час, его рабочий радиус применения — до 10 километров», — рассказали в центре.

В воздухе «Сварог-стрела» может находиться до 10 минут. В Frobotics уточнили, что изделие относится к средствам ПВО ближнего радиуса действия. «Безусловно, количество дронов для перехвата нужно увеличивать, а также готовить больше расчетов для таких задач», — резюмировали в центре.

Ранее ТАСС в компании-разработчике Drone Force сообщили, что российские аппараты «Форс» применяют в качестве дронов-перехватчиков для уничтожения украинских беспилотников-камикадзе, которые атакуют объекты на территории страны.

В августе Центр беспилотных систем и технологий впервые показал на Международном форуме «Беспилотные системы: технологии будущего» в Москве дрон-перехватчик «Скворец ПВО».