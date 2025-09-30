Интернет и СМИ
Симоньян опубликовала видео в память о Кеосаяне

Маргарита Симоньян опубликовала видео в память о муже Тигране Кеосаяне
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала видео в память о своем муже Тигране Кеосаяне. Она выложила ролик в Telegram-канале.

На видео представлены фотографии режиссера и телеведущего, сделанные в разные периоды его жизни. На некоторых снимках можно увидеть саму Симоньян, а также их семью.

Ранее стало известно, что Тигран Кеосаян процитировал героя фильма «Крестный отец» и раскрыл секрет семейного счастья в последнем интервью. Симоньян призналась, что интервью было записано незадолго до болезни супруга. По ее словам, ведущий Борис Корчевников не хотел выпускать запись в эфир, так как ждал выздоровления режиссера.

Об уходе из жизни 59-летнего Тиграна Кеосаяна его супруга Маргарита Симоньян рассказала в пятницу, 26 сентября. Кеосаян скончался после того, как перенес клиническую смерть и девять месяцев находился в коме.

