Соглашение с Трампом по пошлинам не удержало экономику Японии от потерь

Reuters: Промпроизводство Японии снизилось в августе на 1,2 %

Экономические показатели Японии снизились в августе, несмотря на то что властям страны удалось договориться с администрацией президента США Дональда Трампа о введении базового тарифа в 15 процентов почти на весь японский импорт, что ниже первоначальных оценок. Об этом пишет Reuters.

Промпроизводство в помесячном выражении в целом снизилось в стране на 1,2 процента, а падение продаж электроники составило 5,7 процента. В то же время розничные продажи сократились на 1,1 процента, хотя рынок ожидал примерно такого же роста показателя.

Его первое за 42 месяца падение усилило неопределенность относительно перспектив экономики Японии, в то время как аналитики считают, что американские пошлины все еще могут привести ее к потерям, говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что в конце 2024 года рост ВВП Японии замедлился из-за невысоких уровней расходов домохозяйств. При этом за год цены на рис — базовый продукт в рационе японцев — выросли почти вдвое.