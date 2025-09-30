Стали известны причины текучки топ-менеджеров в компаниях Маска

FT: Поведение Маска влияет на текучку кадров в его компаниях

В компаниях предпринимателя и миллиардера Илона Маска наблюдается текучка среди управленческих и инженерных кадров. Издание Financial Times (FT) раскрыло причины такой ситуации.

Как пишут журналисты, часть сотрудников покинули посты после долгих лет работы. Также растет число тех, кто уходит из-за выгорания, массовых увольнений и разочарования в политике самого Илона Маска. Также проблемной темой является связь бизнесмена с президентом Дональдом Трампом и общественно-политические взгляды предпринимателя.

«Поведение Илона влияет на моральный дух, удержание и набор персонала. Он перешел из положения, когда он нравился людям всех мастей, к положению, когда он нравится лишь определенной части», — сказано в статье.

У Маска «нет оттенков серого, он крайне расчетлив и сконцентрирован, и с ним трудно работать», рассказал изданию один из источников. Однако находятся те, кто готов «стиснуть зубы и принять правила игры», и для этих людей работа не доставляет проблем, уточнил собеседник издания.

