05:59, 30 сентября 2025Мир

Трамп выступит с заявлением

Трамп во вторник сделает объявление
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Aaron Schwartz / Pool via CNP / Global Look Press

Во вторник, 30 сентября, президент США Дональд Трамп выступит с заявлением. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на расписание американского лидера.

Трамп сделает объявление в 11 утра по местному времени (18:00 мск). Тема на данный момент неизвестна.

Накануне американский президент представил свой план по прекращению огня в секторе Газа и урегулировании конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Документ состоит из 20 пунктов.

Перед этим Трамп провел встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которой глава США выразил уверенность в возможности быстрого достижения мира в Газе.

Тем временем издание The Wall Street Journal сообщило, что Тель-Авив внес несколько правок в план американского лидера. Отмечается, что документ оставляет возможность создания суверенного палестинского государства, но при этом в нем не говорится о двухгосударственном решении, что может поставить под угрозу финансирование плана Саудовской Аравией.

