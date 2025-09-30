Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Кайрат
Сегодня
19:45 (Мск)
Реал Мадрид
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
Галатасарай
Сегодня
22:00 (Мск)
Ливерпуль
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
Интер М
Сегодня
22:00 (Мск)
Славия П
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
Атлетико М
Сегодня
22:00 (Мск)
Айнтрахт Ф
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
Аталанта
Сегодня
19:45 (Мск)
Брюгге
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
Челси
Сегодня
22:00 (Мск)
Бенфика
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
Лёнер Тьен
2:1
Завершен
Даниил Медведев
Пекин (м)
16:34, 30 сентября 2025Спорт

Трусы Мбаппе выставили на продажу в Казахстане

В Казахстане выставили на продажу трусы нападающего «Реала» Килиана Мбаппе
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Ricardo Nogueira / Globallookpress.com

Использованное постельное белье и трусы нападающего мадридского «Реала» и сборной Франции по футболу Килиана Мбаппе выставили на продажу в Казахстане. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на спорте».

Как утверждает канал, объявление о продаже вещей опубликовала уборщица отеля Intercontinental в Алма-Ате. Среди лотов — простыня, пододеяльник и наволочка, на которых якобы спал нападающий, а также его нижнее белье.

В частности, за трусы, которые могут принадлежать Мбаппе, просят миллион тенге (около 152 300 рублей), а другие предметы оцениваются в 500 тысяч тенге (около 76 тысяч рублей), кроме наволочки — ее цена 350 тысяч тенге (53 300 рублей).

Ранее Мбаппе назвал проблему больших денег. «Чем больше у тебя денег — тем больше проблем», — заявил спортсмен.

30 сентября «Реал» сыграет с казахстанским «Кайратом» в рамках второго тура общего этапа Лиги Чемпионов УЕФА. Встреча пройдет в Алма-Ате и начнется в 19:45 по московскому времени.

Мбаппе занимает второе место в рейтинге самых дорогих футболистов мира по версии портала Transfermarkt. Его стоимость оценивается в 180 миллионов евро.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп назвал способ завершить конфликт на Украине

    Раскрыты два малозаметных симптома проблем с сердцем

    Слон перевернул каноэ с туристами и едва не утопил женщину в кишащей крокодилами реке

    Подавший в суд на Пугачеву адвокат высказался о хамстве певицы

    Иностранцы массово устремились в Россию в 2025 году

    Банк России оценил динамику снижения подозрительных операций

    Гостиный двор в центре Москвы переоборудуют в жилье

    Австрия объявила дипломата из России персоной нон грата

    В Турции рыбаки обнаружили украинский безэкипажный катер

    Последствия отказа Болгарии от российского газа раскрыли

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости