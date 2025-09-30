Трусы Мбаппе выставили на продажу в Казахстане

В Казахстане выставили на продажу трусы нападающего «Реала» Килиана Мбаппе

Использованное постельное белье и трусы нападающего мадридского «Реала» и сборной Франции по футболу Килиана Мбаппе выставили на продажу в Казахстане. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на спорте».

Как утверждает канал, объявление о продаже вещей опубликовала уборщица отеля Intercontinental в Алма-Ате. Среди лотов — простыня, пододеяльник и наволочка, на которых якобы спал нападающий, а также его нижнее белье.

В частности, за трусы, которые могут принадлежать Мбаппе, просят миллион тенге (около 152 300 рублей), а другие предметы оцениваются в 500 тысяч тенге (около 76 тысяч рублей), кроме наволочки — ее цена 350 тысяч тенге (53 300 рублей).

Ранее Мбаппе назвал проблему больших денег. «Чем больше у тебя денег — тем больше проблем», — заявил спортсмен.

30 сентября «Реал» сыграет с казахстанским «Кайратом» в рамках второго тура общего этапа Лиги Чемпионов УЕФА. Встреча пройдет в Алма-Ате и начнется в 19:45 по московскому времени.

Мбаппе занимает второе место в рейтинге самых дорогих футболистов мира по версии портала Transfermarkt. Его стоимость оценивается в 180 миллионов евро.