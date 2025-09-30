Бывший СССР
В МИД рассказали о попытках Украины втянуть ЕС в войну с Россией

Мирошник: Киев пойдет на терроризм и провокации, чтобы втянуть ЕС в войну с РФ
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Киев будет использовать терроризм и операции под чужим флагом, чтобы втянуть Европейский союз (ЕС) в войну с Россией. Об этом заявил посол МИД России Родион Мирошник, передает ТАСС.

«Украина имеет амбиции на втягивание Европы в непосредственный конфликт [с Россией] (...) В ход могут пойти все террористические методы, освоенные Киевом, начиная от операций под чужим флагом, террористических актов», — заявил дипломат.

Он добавил, что целью новых украинских операций станет попытка напугать простых граждан Европы и чиновников ЕС.

Мирошник также отметил, что власти Украины стараются создать нервозную атмосферу в Европе, чтобы получить деньги на продолжение конфликта. По его словам, Киев намерен продолжать боевые действия в течение всего 2026 года.

