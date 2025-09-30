Из жизни
16:46, 30 сентября 2025

В одном российском регионе стало больше долгожителей старше ста лет

В Татарстане увеличилось число долгожителей старше ста лет
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В Татарстане проживает почти 300 человек старше ста лет. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на выступление министра труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмиры Зариповой.

В республике зафиксирован значительный рост числа граждан, достигших столетнего возраста. Согласно официальной статистике, в Татарстане сейчас проживает 294 человека старше 100 лет. За последние два года их стало больше, в 2023 году таких долгожителей было всего 211. «В Татарстане проживает 294 долгожителя в возрасте 100 лет и старше, в их числе 33 мужчины и 261 женщина», — уточнила Зарипова на брифинге в кабмине республики.

Столетние долгожители представляют наиболее быстрорастущую возрастную группу в регионе, где каждый четвертый житель уже вышел за рамки трудоспособного возраста. Самым пожилым мужчиной признан 105-летний Александр Липатов из села Пестрецы, а старейшей жительницей — 108-летняя Галина Шарафутдинова из Елабуги. Демографическая тенденция соответствует общероссийской, хотя гендерный дисбаланс среди долгожителей остается значительным.

Ранее сообщалось, что биологи провели комплексное исследование организма Марии Браньяс Мореры, которой не стало в 117-летнем возрасте, и узнали секреты долголетия. Анализ взятых у нее образцов показал, что ее биологический возраст был на 23 года меньше фактического.

    Все новости