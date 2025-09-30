Экономика
00:57, 30 сентября 2025

В России назвали средний размер социальной пенсии в 2026 году

Средний размер социальной пенсии в России вырастет до 16590 рублей в 2026 году
Фото: Кирилл Зыков / Агентство «Москва»

Средний размер социальной пенсии в России увеличится до 16 590 рублей в следующем году. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на проект федерального бюджета Социального фонда России на 2026 год.

В 2025 году средний размер социальной пенсии составляет 15 533,90 рублей.

Ранее сообщалось, что индексация для социальных пенсий на 6,8 процента запланирована в РФ на 1 апреля 2026 года. Страховые пенсии повысят в России в 2026-м в самый первый день года — размер выплат вырастет с 1 января на 7,6 процента. В общей сложности на данные цели будет направлено почти 13 триллионов рублей.

До этого сенатор Наталия Косихина рассказала, что россияне могут приобрести дополнительные баллы и стаж для выхода на страховую пенсию, если у них их недостаточно.

