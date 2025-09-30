В России объяснили заявление Пентагона о подготовке к войне

Депутат Журова: В США видят, что Россия собирает вокруг себя силы

США всегда готовы с кем-то воевать и ищут стратегических врагов, при этом американцы видят, что Россия собирает вокруг себя союзников и подписывает документы по военной части. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказала депутат Светлана Журова.

Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США генерал Дэн Кейн заявил, что Соединенные Штаты должны быть готовы к потенциальному военному конфликту. По его словам, страна живет в особенно динамичные и потенциально опасные времена, когда глобальные риски стремительно растут.

«Я не знаю, кто собирается нападать на США, но, наверное, они считают, что это Россия, Китай, Северная Корея. Мы сейчас находимся в периоде взаимодействия и сотрудничества. Мы много подписали договоров по поводу военного сотрудничества. Переподписываем даже те документы, которые уже были. И это выглядит, наверное, для них, что Россия вокруг себя собирает силы», — рассказала Журова.

Парламентарий также не исключила, что подобные заявления в США говорятся для американского общества, чтобы люди чувствовали себя защищенными. Кроме того, гипотетический враг необходим Вашингтону для формирования военного бюджета, считает Журова.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ФРГ больше не находится в состоянии мира. «Мы не находимся в состоянии войны, но мы больше не находимся в состоянии мира. Мы живем в совершенно другом мире», — сказал он, отвечая на вопрос о риске участия Германии в вооруженном конфликте.