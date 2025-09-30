Экономика
14:06, 30 сентября 2025

В России предложили использовать замороженные активы для проектов в секторе Газа

Шохин: РФ могла бы использовать замороженные активы в совместных проектах с США
Дмитрий Воронин

Фото: Adel Hana / AP

РФ могла бы использовать свои замороженные активы для реализации совместных с США проектов, в том числе на Ближнем Востоке, конкретизировал глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, ранее уже выступавший с подобными предложениями. Об этом сообщает ТАСС.

До этого представитель российского бизнеса выступил за то, чтобы «сработать на опережение», предложив активы как вклад при работе с американцами в третьих странах пока европейцы не начали «использовать» эти средства. Теперь же он пояснил, что речь может идти о том, чтобы сотрудничать с президентом США Дональдом Трампом в реализации таких инициатив как «создание в секторе Газа, скажем, такой зоны, так сказать, не хуже, чем в Калифорнии».

«Калифорнию он не любит, может, Газу полюбит, и пятизвездные, семизвездные отели, пляжи и так далее. Но лучше, конечно, вкладывать в производственные проекты, которые могли бы быть вкладом российской стороны», — сказал Шохин в интервью «России-24».

Ранее Калифорния подала на Трампа в суд за то, что он решил ввести Национальную гвардию в Лос-Анджелес для подавления беспорядков. Накануне, 29 сентября, анонсируя пошлины в 100 процентов на иностранные фильмы, американский президент связал «кражу кинопроизводства из США» с тем, что упомянутый штат, являющийся центром этого бизнеса в стране, и его «слабый и некомпетентный губернатор» «перенесли тяжелый удар».

