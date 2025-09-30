В российском городе отменили парад в честь военнослужащих

Власти Уфы отменили парад в честь военнослужащих, запланированный на 1 октября

Власти Уфы отменили парад в честь военнослужащих, запланированный на 1 октября. Об этом стало известно порталу Ufa1.ru.

По данным российского издания, в городе было намечено мероприятие в День мотострелковых войск. Ради этого события должны были перекрывать улицы в центральном квартале Уфы возле Советской площади. Также пришлось бы поменять часть маршрутов общественного транспорта.

Однако за день до проведения смотр-конкурса в городской администрации неожиданно объявили об отмене.

В мэрии Уфы уведомили, что мероприятие будет перенесено на 2026 год.

