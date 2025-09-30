Полковник Матвийчук: Ситуация для ВСУ в Купянске очень сложная

Положение военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) не позволяет им серьезно купировать какие-либо направления и ставит в очень сложную ситуацию в Купянске. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Ранее советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский рассказал, что командование ВСУ в попытках помешать занятию российскими войсками взятого в клещи Купянска перебросило в город элитные подразделения пехоты и другие соединения.

Военный эксперт рассказал, что разгром бригады Нацгвардии Украины, которую они перебросили в Купянск, стал деморализующим фактором для всего личного состава ВСУ, обороняющего Купянск. Он добавил, что сегодня войска Вооруженных сил России контролируют приблизительно 58-60 процентов населенного пункта, а российские флаги видны на административных зданиях.

«Купянск является ключом к Харькову и Харьковской агломерации. В частности, Чугуев, где стоят танкоремонтный, тракторный, два авиационных завода, огромнейшие промышленные районы. Противники понимают, что потери этого района открывают прямой путь на Харьков. Переброска элитных частей говорит о том, что силы у них тают, они заведомо бросают на уничтожение вот эти подразделения», — объяснил Матвийчук.

Ранее генерал-майор в отставке Сергей Липовой заявил, что российские войска формируют котел вокруг подразделений ВСУ, сражающихся под Купянском. По его словам, украинское командование осознает неспособность удержать город под контролем и бросает последние силы, чтобы удержать обвал фронта.