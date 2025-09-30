В России предложили выпустить облигации для граждан «заем Победы»

Депутат Делягин предложил Минфину выпустить облигации «заем Победы»

В России предложили выпустить военные облигации для населения и предприятий «заем Победы». С такой инициативой в письме к главе Министерства финансов России Антону Силуанову выступил заместитель комитета по экономической политике Госдумы, депутат от «Справедливой России» Михаил Делягин. Документ оказался в распоряжении «Ленты.ру».

В своем письме парламентарий отметил, что с этой идеей к нему обратились избиратели. Дать государству взаймы должны иметь возможность не только банки, но и граждане, и предприятия, считает депутат.

«Прошу вас высказать отношение Министерства финансов Российской Федерации к предложению заметной части избирателей об оформлении части намеченных внутренних займов в виде "займа Победы", призванного за счет доступа к его размещению не только крупных финансовых организаций, но и обычных граждан и предприятий нефинансового сектора, укрепить патриотические настроения в стране и продемонстрировать единство народа и предпринимательского сообщества ради достижения общей цели», — написал Делягин.

Отмечается, что такой инструмент для привлечения денег в бюджет использовали многие страны в течение двух мировых войн. Например, СССР во время Великой Отечественной войны выпускал облигации четырежды. Этим путем государство смогло привлечь в казну 13,2 миллиарда рублей.

Ранее стало известно, что дефицит федерального бюджета России в текущем году, как ожидается, вырастет с 3,79 до 5,74 триллиона рублей — расходы составят 42,3 триллиона рублей, а доходы — 36,6 триллиона.

Речь идет об уже втором в течение 2025 года изменении параметров главного финансового документа страны. По предложению Минфина в мае-июне уровень его дефицита повысили с 1,173 до 3,792 триллиона рублей или 1,7 процента ВВП. Теперь планируется, что показатель для обеспечения сбалансированности российского бюджета достигнет 2,6 процента ВВП. В следующем году этот показатель планируется на уровне 1,6 процента от ВВП, как ранее сообщал Силуанов.

