Захарова назвала сообщения о росте числа русскоговорящих на Украине биполяркой

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала сообщения о росте числа русскоговорящих на Украине новостями биполярки. Ее слова приводит ТАСС.

Накануне украинский языковой омбудсмен Елена Ивановская объявила, что на Украине возросло число граждан, которые говорят на русском языке. По ее словам, сейчас в стране наблюдается рост показателей, который близок к числам до 2022 года.

«Новости биполярки. Как они ведут подсчет, интересно? Встраивают камеры в санузлах и слушают, на каком языке люди в душе поют? Бегают по улицам с миелофоном и читают мысли прохожих? Устанавливают на кассах детекторы лжи с вопросом "кот или кит?» — заявила Захарова.

До этого Елена Ивановская просила западные сервисы не рекомендовать гражданам страны контент на русском языке. Она объяснила это тем, что просит об этом лишь ради защиты будущего украинцев.