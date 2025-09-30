Интернет и СМИ
Жена Федора Смолова рассказала о брачном контракте

Блогерша Карина Смолова заявила, что они с мужем заключили брачный контракт
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: PeopleTalk / Legion-Media

Популярная российская блогерша Карина Смолова (в девичестве — Истомина) рассказала, что заключила брачный контракт со своим супругом, футболистом Федором Смоловым. Подробности она раскрыла в интервью журналистке Лауре Джугелии, доступном на YouTube.

На вопрос Джугелии о том, есть ли у Смоловых брачный контракт, блогерша ответила утвердительно. Она добавила, что они пошли на этот шаг по инициативе ее мужа. «Я его на самом деле понимаю, потому что он все свои деньги заработал сам, честным трудом, очень много работал (...) Очевидно, есть что терять», — отметила Смолова.

Она уточнила, что по условиям документа, если супруги разведутся, каждый останется со своим имуществом. Блогерша также отметила, что, заключив с мужем брачный контракт, почувствовала спокойствие. «Тревога за расставание во многом из-за неизвестности, потому что ты не знаешь, как это будет. А здесь у тебя есть бумажка, где ты знаешь этот сценарий», — объяснила она.

Ранее Смолова раскрыла свой доход. Она заявила, что одно видео на видеохостинге YouTube приносит ей около 150 тысяч рублей.

.
