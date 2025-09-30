Россия
Житель приграничного российского региона подорвался на взрывном устройстве

Житель села Глотово Грайворонского округа Белгородской области наступил на взрывное устройство и подорвался. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Он отметил, что у пострадавшего россиянина множественные осколочные ранения и перелом стопы, которые он получил в результате детонации.

По сведениям Гладкова, мужчина сам добрался до больницы. «Для продолжения лечения бригада скорой транспортирует его в городскую больницу № 2 города Белгорода», — пояснил губернатор в посте.

Кроме того, он призвал граждан после обстрелов и сбросов взрывных устройств с беспилотников не приближаться к неразорвавшимся частям боеприпасов.

До этого трое жителей Белгородской области оказались в больнице после ударов дронов.

Еще раньше стало известно, что украинские беспилотники атаковали города Валуйки и Шебекино в Белгородской области.

