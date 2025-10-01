День сухопутных войск в 2025 году: суть, история и традиции праздника, интересные факты

Россияне отмечают День сухопутных войск

Пехота — это самый древний и мощный род войск во всех армиях мира, включая российскую. Сегодня сухопутные войска оснащены всеми видами наземного оружия — от мотострелкового и артиллерии до танков и ПВО. Сухопутные войска РФ призваны отражать агрессию на континентальных театрах военных действий, защищать целостность, суверенитет и национальные интересы России. «Лента.ру» рассказывает о том, когда отмечается День сухопутных войск в 2025 году, а также об истории и традициях праздника.

Когда День сухопутных войск в 2025 году

День сухопутных войск Вооруженных сил Российской Федерации отмечается ежегодно в одну и ту же дату: первый день октября.

1 октября 2025 года празднуется День сухопутных войск Вооруженных сил Российской Федерации. В этом году это среда

Согласно производственному календарю, этот будний день остается рабочим.

История праздника

В беседе с «Лентой.ру» историк Михаил Фаддеев рассказал, почему именно первый день октября стал праздником пехоты.

При Иване Грозном

Картина С. В. Иванова «В стрелецкой слободе» (1908)

«Родоначальником регулярной армии России считается царь Иван Грозный, и создал он ее вовсе не от хорошей жизни, — говорит историк. — В 1547 году и в 1549 году молодой государь предпринял два неудачных похода на Казань, в ходе которых выяснилось, что ядро русской армии — поместное войско — это недисциплинированная и недееспособная единица. Внутри дворянской конницы царили постоянные распри на тему, кто "породистее" и знатнее. Подчас конники не исполняли приказы воевод просто потому, что считали их ниже себя. Понятно, к чему все это приводило в бою».

Царь решил создать регулярную армию — боеспособные и подготовленные стрелецкие полки, вооруженные холодным оружием и пищалями

Так, именно 1 октября 1550 года Иван Грозный издал знаменитый указ «Об испомещении в Московском и окружающих уездах избранной тысячи служилых людей». Избранная тысяча, поясняет Фаддеев, задумывалась как регулярная конница из лучших слуг и боярских детей, позже из них сформировалась опричнина. А пехотой указ назначал регулярные стрелецкие отряды.

«Их разместили, как бы сейчас сказали, в ближайшем Подмосковье, в Воробьевой слободе, где была загородная царская резиденция. Иван Грозный разбил регулярную пехоту на шесть отрядов по 500 человек, а "жалования стрельцам велел давати по четыре рубля на год". Пусть вас не смущает эта цифра. Дело в том, что тогда рубль был не монетой, а счетной единицей, состоящей из 100 копеек. И копейка была самой крупной денежной единицей. Для сравнения, курица стоила копейку, а за четыре рубля можно было построить половину городского дома. Учитывая, что у стрельцов было подсобное хозяйство, жалованье у них было неплохим», — продолжает историк.

При Петре I

Сухопутная армия в современном значении появилась лишь в ноябре 1699 года, когда царь Петр I издал указ «О приеме в службу солдат из вольных людей», резюмирует Михаил Фаддеев. Армия стала формироваться по рекрутскому принципу.

В современности

Фото: Анатолий Гаранин / РИА Новости

В СССР День сухопутных войск отдельно не отмечался, поскольку они были основной частью Рабоче-крестьянской Красной армии, а потом Советской Армии. Сухопутные войска отмечали свой праздник вместе со всеми остальными военными — 23 февраля. Официальный праздник сухопутных войск был введен уже после распада Советского Союза, да и то не сразу.

31 мая 2006 года президент России Владимир Путин подписал указ «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах Российской Федерации».

Цель таких праздников, как говорится в документе, — возрождать воинские традиции, повышать престиж военной службы и чествовать военнослужащих за их боевые и служебные заслуги

В президентском указе, наряду с праздниками других родов войск Российской армии, предписывается отмечать и День сухопутных войск. И дата этого праздника, в отличие от, например, Дня военно-морского флота или Дня танкиста, устанавливается фиксированная — ежегодно это 1 октября.

Состав сухопутных войск РФ Личный состав, по данным The Military Balance, насчитывает 550 тысяч человек, включая призывников и мобилизованных. Сухопутные войска состоят из 16 дивизий: 12 мотострелковых;

3 танковые;

1 пулеметно-артиллерийская. 99 бригад: 35 мотострелковых и бригад прикрытия;

16 зенитных ракетных;

12 ракетных;

11 материально-технического обеспечения;

9 артиллерийских;

7 инженерных;

5 радиационной, химической и биологической защиты;

5 радиоэлектронной борьбы;

4 реактивные артиллерийские;

2 танковые;

2 артиллерийских большой мощности;

2 разведывательные;

1 военной полиции. Четыре военные базы находятся на территории: Абхазии;

Армении;

Таджикистана;

Южной Осетии.

Традиции праздника

Главные торжества в честь Дня сухопутных войск проводятся в Москве.

Возложение цветов

1 октября воины-пехотинцы возлагают цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены и к памятнику маршалу Георгию Жукову, поздравляют ветеранов.

Также цветы возлагают к памятнику воинам-преображенцам у Главного храма сухопутных войск на Преображенской площади.

Фото: lana1501 / Фотобанк Лори

Службы в храмах

В том же храме проходит торжественный молебен в честь защитников Отечества. Прихожане молятся и вспоминают слова великого русского полководца Александра Суворова: «Молитесь Богу — от Него победа. Бог — наш генерал, Он нас и водит».

Главный храм сухопутных войск Храм Преображения Господня в Преображенском был построен в 1768 году на месте деревянной церкви, стоявшей на полковом дворе Преображенского полка, основанного императором Петром I в 1687 году. Преображенский полк наряду с Семеновским стал ядром российской армии. После революции Преображенский храм действовал, и к началу 1960-х у него был один из самых крупных московских приходов. В 1964 году под предлогом строительства станции метро «Преображенская площадь» храм был снесен. Метро построили в другом месте, а вместо храма разбили сквер. В 2009 году было принято решение о воссоздании Преображенского храма, и 8 мая 2015 году он был освящен. 13 октября 2015 года указом Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла храм Преображения Господня в Преображенском был назначен главным храмом сухопутных войск России.

Торжественная служба проходит и в Главном храме Вооруженных сил, который находится в подмосковной Кубинке.

Шоу и концерты

В подмосковном парке «Патриот» в честь Дня сухопутных войск устраивают показательные выступления военных и концерты.

Ежегодно 1 октября открывает двери для всех, кто связан с сухопутными войсками, Центральный академический театр Российской армии, устраивая праздничный концерт звезд эстрады.

Торжественные мероприятия

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

В этот день всех, кто имеет отношение к сухопутным войскам, поздравляет министр обороны России.

В частях и вузах, которые готовят кадры для сухопутных войск, также проходят торжественные мероприятия — парады, концерты самодеятельности, показательные выступления.

Девизы разных родов сухопутных войск В современной российской армии войска имеют свои девизы. Самый известный из них — девиз десантников «Никто, кроме нас». «Лента.ру» приводит девизы некоторых родов сухопутных войск. У артиллеристов — «Артиллерия — бог войны» ;

; у военной полиции — «Служим России — служим закону» ;

; у инженерных войск — «Никто без нас» ;

; у мотострелков — «Мобильность и маневренность» ;

; у войск ПВО (противовоздушной обороны) — «Сами не летаем и другим не даем» ;

; у войск РЭБ (радиоэлектронная борьба) — «Мимо нас не пролетит даже муха» ;

; у разведчиков — «Жизнь — Родине, честь — никому» ;

; у саперов — «Без права на ошибку» ;

; у связистов — «Чем громче крикнешь, тем дальше слышно» ;

; у танкистов — «Броня крепка, и танки наши быстры» ;

; у тыловиков — «Никто лучше нас» ;

; у войск РХБЗ (радиационной, химической и биологической защиты) — «Если мы не нужны, то все хорошо».

10 интересных фактов о сухопутных войсках

1. Слово «пехота» происходит от праславянского «пѣхъ» — «нога». После Петра I пехоту в официальных документах называли «инфантерия» от латинского слова infans — «юноша».

2. У сухопутных войск есть свой небесный покровитель — святой благоверный князь Александр Невский.

3. Символ сухопутных войск — это золотая пылающая гренада (граната), символизирующая боевую мощь, на фоне перекрещенных мечей — традиционного символа вооруженной борьбы.

4. 1 октября 2016 года у сухопутных войск появился свой гимн «Вперед, пехота!» на слова поэта Александра Шаганова и музыку композитора Игоря Матвиенко. Первое исполнение доверили группе «Любэ» и ансамблю песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова.

5. Впервые сухопутные войска называются так лишь при императоре Александре I , который учредил целое министерство военно-сухопутных сил.

6. Военная реформа императора Александра II 1860-1870-х годов по роду оружия включала в сухопутные войска пехоту, кавалерию, артиллерию и инженерные части.

7. Сухопутные войска были самыми многочисленными на фронтах Великой Отечественной войны, но окончательно их выделили лишь в 1946 году, когда был создан главный комиссариат сухопутных войск.

8. Первым главнокомандующим сухопутными войсками СССР 21 марта 1946 года стал маршал Советского Союза Георгий Жуков. Сегодня сухопутными войсками России командует Герой России генерал-полковник Андрей Мордвичев.

9. Тактический знак НАТО для обозначения пехоты на картах напоминает Андреевский флаг.

10. ЦБ РФ в 2017 году выпустил серебряные монеты достоинством 1 рубль, на которых изображена эмблема сухопутных войск. На крупнейшей российской платформе купли-продажи такую монету можно приобрести за цену от 1,7 тысячи рублей.