Барселона
Сегодня
22:00 (Мск)
ПСЖ
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
Монако
Сегодня
22:00 (Мск)
Манчестер Сити
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
Вильярреал
Сегодня
22:00 (Мск)
Ювентус
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
Боруссия Д
Сегодня
22:00 (Мск)
Атлетик Б
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
Пари Нижний Новгород
Сегодня
18:00 (Мск)
Спартак М
Fonbet Кубок России|Группа C. 5-й тур
Локомотив М
Сегодня
20:30 (Мск)
ЦСКА
Fonbet Кубок России|Группа D. 5-й тур
Балтика
Сегодня
20:30 (Мск)
Акрон
Fonbet Кубок России|Группа D. 5-й тур
Арсенал
Сегодня
22:00 (Мск)
Олимпиакос
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
Байер
Сегодня
22:00 (Мск)
ПСВ Эйндховен
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
Наполи
Сегодня
22:00 (Мск)
Спортинг
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
Карабах
Сегодня
19:45 (Мск)
Копенгаген
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
Юнион
Сегодня
19:45 (Мск)
Ньюкасл Юнайтед
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
10:39, 1 октября 2025Спорт

Глава ФИДЕ рассказал о сложностях с проходом на матч «Кайрата» с «Реалом»

Глава ФИДЕ Дворкович: На матч «Кайрата» с «Реалом» проходили долго
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович поделился впечатлениями от посещения матча общего этапа Лиги чемпионов между казахстанским «Кайратом» и мадридским «Реалом». Об этом сообщает ТАСС.

По словам функционера, у него возникли сложности с проходом на стадион. Меры безопасности были очень жесткие. «Поэтому проходили долго, к началу не попали, но тем не менее удовольствие получили», -— заявил Дворкович.

Функционер добавил, что был у входа на стадион за 45 минут до начала матча. Попасть на трибуны ему удалось спустя 15 минут после стартового свистка.

Матч «Кайрата» с «Реалом» прошел 30 сентября на стадионе «Центральный» в Алма-Ате. Матч завершился победой мадридского клуба со счетом 5:0.

