Глава ФИДЕ рассказал о сложностях с проходом на матч «Кайрата» с «Реалом»

Глава ФИДЕ Дворкович: На матч «Кайрата» с «Реалом» проходили долго

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович поделился впечатлениями от посещения матча общего этапа Лиги чемпионов между казахстанским «Кайратом» и мадридским «Реалом». Об этом сообщает ТАСС.

По словам функционера, у него возникли сложности с проходом на стадион. Меры безопасности были очень жесткие. «Поэтому проходили долго, к началу не попали, но тем не менее удовольствие получили», -— заявил Дворкович.

Функционер добавил, что был у входа на стадион за 45 минут до начала матча. Попасть на трибуны ему удалось спустя 15 минут после стартового свистка.

Матч «Кайрата» с «Реалом» прошел 30 сентября на стадионе «Центральный» в Алма-Ате. Матч завершился победой мадридского клуба со счетом 5:0.