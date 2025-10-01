Хозяин разрушенного дочерью бандита Цапка дома рассказал о планах судиться

Хозяин разрушенного дочерью авторитета Цапка дома намерен судиться с их семьей

Хозяин разрушенного дочерью авторитета Цапка дома в Ростовской области намерен судиться с их семьей. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По его данным, пенсионер недоволен предлагаемой суммой компенсации. Он отказался от помощи местной администрации, выразившей готовность помочь с восстановлением дома. Мужчина заявил, что дождется проведения экспертизы и пойдет в суд. К нему приезжала жена криминального авторитета Сергея Цапка, но решить вопрос на месте они не смогли.

Вскоре суд рассмотрит дело дочери криминального авторитета. Ей грозит штраф и лишение прав.

30 сентября дочь Сергея Цапка врезалась на элитной иномарке в жилой дом. Девушка сидела за рулем, на пассажирском сиденье был сын прокурора. По предварительным данным, участники ДТП были под запрещенными веществами.

Жильцы жалуются, что уже третий день живут без стены, света и газа. Mercedes-Benz повредил газопровод и провода. При этом по ночам в регионе температура опускается ниже нуля. Трубы помяты, поэтому жильцы боятся пользоваться газом из-за риска утечки. С момента происшествия ничего не починили.

Банда Цапков орудовала в Краснодарском крае в 1990-2000-х годах, промышляя грабежами и рэкетом. После расправы над семьей фермера в станице Кущевской участников ОПГ задержали. Сам главарь банды — Сергей Цапок — после случившегося получил пожизненное лишение свободы.