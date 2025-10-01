Наука и техника
13:58, 1 октября 2025Наука и техника

На Западе испугались российского «гигантского объекта в сердце Европы»

Innovant: Россия строит в центре Европы беспокоящую НАТО гигантскую РЛС
Иван Потапов
Иван Потапов
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Александр Река / ТАСС

Россия строит в Калининградской области гигантскую радиолокационную станцию (РЛС), которая вызывает беспокойство НАТО. Об этом пишет западный портал Innovant.

«В Восточной Европе растет напряженность, поскольку Россия усиливает свое военное присутствие в Калининграде, что беспокоит НАТО и ее союзников», — говорится в публикации.

Там отмечается, что постройка «гигантского объекта в сердце Европы» стартовала в 2023 году и в настоящее время близится к завершению. «Комплекс представляет собой обширную сеть антенн, расположенных по кругу и предназначенных для радиоразведки и связи», — пишет издание, замечая, что «такой масштаб дает России расширенные возможности наблюдения в Балтийском регионе, укрепляя ее стратегический потенциал».

Innovant пишет, что строительство РЛС посылает западным державам мощный сигнал и представляет собой часть стратегии Москвы по демонстрации силы. «Укрепление российского разведывательного потенциала в регионе представляет собой угрозу безопасности для соседних государств. Это вынуждает страны Балтии и Польшу укреплять собственную оборонную инфраструктуру. НАТО, возможно, потребуется пересмотреть свою стратегию в Восточной Европе для противодействия этим новым угрозам», — пишет портал.

В марте 2020 года ТАСС, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе, сообщил, что вторая загоризонтная РЛС «Контейнер», радиолокационное поле которой накроет практически всю Европу, будет развернута под Калининградом.

«Контейнер» способен обнаруживать все типы аэродинамических целей, в частности, самолеты боевой, стратегической авиации, крылатые ракеты и гиперзвуковые летательные аппараты. Работа РЛС основана на явлении отражения радиоволн декаметрового диапазона от ионосферы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Все новости