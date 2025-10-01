На Западе заявили о невозможности использования американских «Томагавков» против России

RS: Украина не сможет использовать американские ракеты Tomahawk против России

Украина не сможет использовать крылатые ракеты Tomahawk, о поставки которых она попросила США, против России. Такое мнение выразило издание Responsible Statecrft (RS).

«Украина не имеет возможности запускать ракеты "Томагавк", а американские запасы этого оружия и систем его доставки слишком малы и слишком ценны, чтобы Пентагон согласился с ними расстаться», — заявило западное издание.

RS также сочло ошибочным предположение администрации президента США Дональда Трампа о том, что его предложение передать американские ракеты Киеву станет рычагом давления на Россию.

«Такие риторические и нереалистичные военные угрозы контрпродуктивны. Они вызывают отчаяние и создают ненужные риски эскалации», — отмечается в сообщении.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров усомнился в том, что ракеты «Томагавк» отправили на Украину. Он заявил, что США еще не приняли это решение окончательно.